MARCEL CIOLACU:"Asteptam o solutie de la Comisia Europeana, privind dezbaterea OUG la energie"

Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, astazi, in privinta ordonantei de urgenta privind energia, ca el este unul dintre sustinatorii ideii sa existe o practica unitara la nivelul Uniunii Europene in domeniu si asteapta o solutie de reglementare de la Comisia Europeana, mentionand ca doreste ca prevederile acestui act normativ sa fie prelungite pana in 2025, relateaza Agerpres."Sunt unul dintre sustinatori, si am si spus acest lucru la Berlin, sa existe o ... citeste toata stirea