Prim-ministrul Marcel Ciolacu a afirmat, marti la Berlin, ca tara noastra a depasit momentul MCV, spre deosebire de Bulgaria, iar Romania are toate conditiile tehnice indeplinite pentru aderarea la spatiul Schengen, informeaza news.ro.El i-a multumit cancelarului german Olaf Scholz pentru sustinerea acestei aderari, cat si premierului Pedro Sanchez, in contextul in care presedintia Consililui UE este detinuta de catre Spania."Romania a indeplinit toate cerintele tehnice pentru aderarea la ... citeste toata stirea