Marcel Ciolacu: "Cea mai importanta veste este scaderea inflatiei pe luna martie, la 6,6%"

Seful Guvernului Marcel Ciolacu a afirmat, joi, ca in luna martie inflatia a fost de 6,6%, comparativ cu 7,2% in februarie, iar asta demonstreaza ca prelungirea plafonarii preturilor la energie si gaze, precum si plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza au fost decizii corecte, informeaza news.ro."Cea mai importanta veste este scaderea inflatiei pe luna martie, la 6,6%, de la 7,2%, cat era in februarie. Asta arata ca prelungirea plafonarii la energie si gaze, precum si plafonarea ... citește toată știrea