MARCEL CIOLACU: "Cei care vorbesc despre noi taxe si impozite sunt cei care vor sa isi pastreze de fapt privilegiile si luxul pe spatele romanilor cinstiti"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca formatiunea a castigat alegerile cu un program de guvernare in care a propus scaderea impozitarii muncii pentru romanii cu venituri mici si cei din clasa medie. "Asta vom face la guvernare", afirma seful PSD, care apreciaza ca "cei care vorbesc despre noi taxe si impozite sunt cei care vor sa isi pastreze de fapt privilegiile", relateaza News.ro."PSD a castigat alegerile cu un program de guvernare in care am propus scaderea impozitarii muncii pentru ... citeste toata stirea