Marcel Ciolacu, de Ziua Mondiala a Libertatii Presei: La nivelul societatii din Romania, avem in mass-media un partener ferm de partea adevarului

Premierul Marcel Ciolacu afirma, vineri, de Ziua Mondiala a Libertatii Presei, ca la nivelul societatii din Romania, avem in mass-media un partener ferm de partea adevarului. Seful Executivului spune ca apreciaza munca acestor oameni, cu toata complexitatea pe care o implica, in reflectarea actiunilor si masurilor guvernamentale, conform news.ro."Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe care o marcam in a treia zi din luna mai, in fiecare an, subliniaza importanta pe care trebuie sa o dam in ... citește toată știrea