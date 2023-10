Deficitul bugetar al Romaniei ar putea creste, in acest an, pana la 5,7%, ca urmare a implementarii legii privind masurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu, conform Agerpres.El sustine ca noua tinta de deficit ar putea fi asumata printr-o rectificare bugetara care ar putea avea loc in perioada imediat urmatoare."Cand domnul Citu a sarit deficitul de la 2,7% la 9,2%, nu am vazut pe nimeni ca a ... citeste toata stirea