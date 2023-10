Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, l-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe presedintele Parlamentului Republicii Azerbaidjan, Sahiba Gafarova, care se afla in vizita in Romania. Cei doi au discutat despre Parteneriatul Strategic, situatia de securitate din regiunea Caucazului de Sud si respectarea principiilor dreptului international, relateaza News.ro."Discutiile dintre cei doi inalti oficiali au vizat cooperarea bilaterala romano-azera, in contextul Parteneriatului Strategic intre ... citeste toata stirea