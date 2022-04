MARCEL CIOLACU, DUPA VIZITA IN UCRAINA:''Romania vrea sa fie principalul hub de stabilitate si securitate in regiune''

Romania vrea sa fie principalul hub de stabilitate si securitate in regiune, iar porturile Constanta si Galati trebuie sa fie principalele puncte strategice de legatura intre cele doua tari, intre Ucraina si Europa, dar si cu restul lumii, le-a transmis, astazi, oficialilor de la Kiev presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, conform Agerpres.Acesta l-a insotit pe premierul Nicolae Ciuca in vizita de lucru efectuata in Ucraina."Am fost, in a treia zi de Paste, in Ucraina pentru a-mi ... citeste toata stirea