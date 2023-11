Economia nationala nu este pregatita sa functioneze cu mai putin numerar, a afirmat ieri premierul Marcel Ciolacu, la inceputul sedintei de guvern in care s-a stabilit ca limitele maxime privind platile/incasarile zilnice de numerar stabilite prin legea 296/2023 nu vor fi aplicate, asa cum era prevazut, din 11 noiembrie.Marcel Ciolacu a declarat: "Asa cum am promis, astazi revizuim si ordonanta de urgenta privind operatiunile de incasari si plati in numerar. Toate limitele actuale de cash vor ... citeste toata stirea