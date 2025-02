Marcel Ciolacu: "Exista mobilizare a coalitiei pentru votul din Parlament pe buget"

Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca exista o mobilizare in randul coalitiei de guvernare astfel incat dezbaterile si votul in Parlament pentru bugetul pentru 2025 sa decurga conform calendarului anuntat pentru saptamana viitoare, informeaza Agerpres.El a raspuns astfel, intrebat daca are emotii cu privire la votul care urmeaza sa fie dat in Parlament la legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale pentru 2025, avand in vedere ca in Legislativ este o ... citește toată știrea