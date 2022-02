MARCEL CIOLACU:"Facturile la energie si gaze nu vor mai creste"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, astazi, ca pretul la energie se va mentine la nivelul actual, iar masurile in vigoare cu privire la facturile la energie electrica si gaze naturale vor fi prelungite dupa 1 aprilie, potrivit Agerpres."In primul rand, pretul la energie ramane in continuare si vom vedea pe ce perioada, dar pe o perioada categoric mai lunga. (...) Actualele masuri vor ramane in vigoare. In functie de cum reglementeaza ANRE, timpul pe care il au necesar, vom vedea daca ... citeste toata stirea