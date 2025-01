Marcel Ciolacu: Faptul ca suntem Schengen va aduce economiei impulsul de care are nevoie

Premierul Marcel Ciolacu sustine ca intrarea completa a Romaniei in Spatiul Schengen din acest an "va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depasi acest context international dificil"."Faptul ca suntem pe deplin in Spatiul Schengen din acest an va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depasi acest context international dificil. Disparitia punctelor de frontiera de la granita cu Ungaria si Bulgaria reprezinta mai mult decat un moment ... citește toată știrea