Marcel Ciolacu: "Nu am luat nicio decizie care sa dauneze Romaniei si romanilor"

Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Suceava, ca nu a luat, pe perioada guvernarii sale, nicio decizie "care sa dauneze Romaniei si romanilor", relateaza Agerpres.El a afirmat ca PSD a intrat la guvernare "in cea mai neagra perioada a Romaniei, dupa cel mai dezastruos guvern de dreapta din Romania timp de opt luni de zile", dupa o pandemie, o criza energetica si un razboi."Nu am niciun regret. Nu am niciun regret, pentru ca in fiecare ... citește toată știrea