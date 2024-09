Marcel Ciolacu: "Nu am prezentat inca in coalitie planul pentru reducerea deficitului"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre planul de masuri pentru reducerea deficitului in decurs de 7 ani, ce va fi prezentat Comisiei Europene, ca nu l-a prezentat inca in coalitie dar nu vor fi taxe noi, informeaza news.ro.Seful Executivului a anuntat ca o sa continue cu digitalizarea si trebuie sa inchidem radarul marfurilor si schimbam sistemul de digitalizare si la frontiere.Marcel Ciolacu a fost intrebat despre planul de masuri pentru reducerea deficitului bugetar in sapte ani. ... citește toată știrea