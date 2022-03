MARCEL CIOLACU:"Nu cred ca reducerea CAS este sustenabila"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, astazi, ca, din punctul sau de vedere, propunerea unor liberali de reducere a CAS-ului nu este sustenabila pentru bugetul de stat, adaugand ca liderul PNL, Florin Citu, este asteptat sa precizeze in coalitia de guvernare care ar fi sursa de finantare in acest sens, potrivit Agerpres."Am vazut si eu punctul de vedere si al partenerilor sociali ca nu este oportuna o reducere a CAS-ului, dar am cerut ministrului de Finante sa ne dea impactul bugetar. ... citeste toata stirea