MARCEL CIOLACU:"Nu putem aloca 3% din PIB speculei din energie"

Coalitia guvernamentala PSD-PNL-UDMR pregateste un nou pachet legislativ in domeniul reglementarii situatiei din piata de energie, a afirmat, ieri, Marcel Ciolacu, presedinte al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, in cadrul unei mini-conferinte de presa pe care a sustinut-o la Palatul Parlamentului."Avem trei solutii pe care le vom detalia in sedinta de coalitie de saptamana aceasta. Cea mai mare urgenta este sa gasim solutii pe zona de energie, predictibile pe o perioada mai lunga de ... citeste toata stirea