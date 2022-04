MARCEL CIOLACU:"Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca evolutia Romaniei din punct de vedere economic depinde in mare masura de evolutia economiei in celelalte state din Europa, in contextul razboiului din Ucraina, informeaza news.ro.Presedintele Camerei Deputatilor spune ca Romania nu va inregistra cresterea economica estimata initial pentru acest an. Ciolacu sustine, in acelasi timp, ca ar fi posibila o noua crestere a pensiilor daca masurile pe care le va lua Guvernul vor avea "efectul scontat"."Nu ... citeste toata stirea