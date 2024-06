Marcel Ciolacu: "Partidul Social Democrat a castigat alegerile locale, indiferent cum am analiza"

Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la finalul reuniunii Consiliul Politic National al partidului, desfasurata la Sambata de Sus, ca in urma analizei rezultatelor alegerilor locale concluzia este ca formatiunea sa a castigat, obtinand peste 50% din municipiile resedinta de judet, municipiile si consiliile judetene din tara, relateaza Agerpres."Astazi, am analizat impreuna cu colegii mei in cadrul Consiliului Politic National, cum era si ... citește toată știrea