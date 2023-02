MARCEL CIOLACU:"Plafonarea preturilor la energie si gaze impusa de PSD a fost solutia corecta"

Marcel Ciolacu a afirmat ca masura impusa de PSD in coalitie privind plafonarea preturilor la energie si gaze a fost solutia corecta lucru confirmat de catre INS care a anuntat o scadere a inflatiei cu peste un punct procentual in ianuarie fata de luna decembrie 2022. Liderul social-democratilor a adaugat ca, in urmatoare perioada, PSD se va concentra pe un plan de masuri concrete pentru a stopa cresterea preturilor la alimentele de baza, conform News.ro."Plafonarea preturilor la energie si ... citeste toata stirea