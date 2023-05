Partidul Social Democrat saluta mesajul puternic pro-european transmis de Republica Moldova si isi afirma sustinerea pentru toate punctele mentionate in Rezolutia Adunarii "Moldova Europeana", adoptata in Piata Marii Adunari Nationale de la Chisinau, a declarat, duminica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook, informeaza Agerpres."Romania si Republica Moldova vor fi din nou impreuna, in Uniunea Europeana, intr-o comunitate fara frontiere, in care vom putea sa construim ... citeste toata stirea