Marcel Ciolacu: "Romania crede in vocatia europeana a Republicii Moldova"

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, aflat azi in vizita oficiala la Chisinau, a avut discutii cu presedintele Maia Sandu, mai ales pe subiectul parcursului european al Republicii Moldova, informeaza news.ro.Vizita are loc cu putin timp inaintea referendumului ce va avea loc in Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeana, organizat in aceeasi zi cu alegerile prezidentiale din aceasta tara.Premierul Marcel Ciolacu a subliniat cu acest prilej ca Romania crede in vocatia europeana a ... citește toată știrea