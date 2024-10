Marcel Ciolacu: Trebuie o reforma in zona administratiei publice, cu o abordare noua in privinta performantei

Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Botosani, intr-o intalnire cu oameni de afaceri locali, ca este necesara o reforma in administratia publica, insotita de abordarea noua ca performanta din zona publica trebuie sa fie la nivelul celei din zona privata, conform Agerpres."Nu ma ascund, chiar in campania electorala, trebuie o reforma in zona administratiei publice, mai ales trebuie o abordare noua, cea de performanta in sistemul public, ... citește toată știrea