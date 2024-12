Marii investitori in fondurile private de actiuni se plang ca sunt blocati in China si nu mai pot iesi

Cei mai mari investitori in fondurile private de actiuni din lume nu au reusit in acest an sa vanda sau sa listeze companiile din portofoliul lor in China, pe fondul unor reguli mai stricte privind listarile si ale unei economii care continua sa incetineasca si sa tina captiv capitalul strain in tara, scrie FT."Exista un sentiment din ce in ce mai raspandit in randul investitorilor ca este posibil ca tara sa nu mai fie la fel de atractiva din punct de vedere al investitiilor cum se credea ... citește toată știrea