Marile companii imobiliare mizeaza pe potentialul Bucurestiului: "Avem acelasi potential ca Varsovia, cu o piata in crestere constanta si deficit real de locuinte moderne"

Sursa: Ziarul Financiar
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 05:38
5 citiri
a(Trade Mark)
Bucuresti intra intr-o noua etapa de dezvoltare urbana cu investitii de sute de milioane de euro anuntate de marii dezvoltatori, care vizeaza transformarea zonelor industriale abandonate in comunitati moderne integrate a(Trade Mark)
Cu un pipeline de peste 20.000 de apartamente pentru urmatorii ani si proiecte mixed-use care includ spatii comerciale, birouri si facilitati pentru comunitate, Capitala isi consolideaza pozitia in competitia regionala pentru atragerea investitiilor, ...citește toată știrea

