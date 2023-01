Marile migratii nationale: Care sunt judetele care au acum mai putini locuitori decat dupa Al Doilea Razboi Mondial si care au "explodat"?

Romania avea la finalul anului trecut circa 19 milioane de locuitori, arata datele provizorii din Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021 publicate in aceasta dimineata de INS, cu 20% mai multi fata de prima editie a recensamantului din 1948. Recensamantul populatiei din ianuarie 1948 a fost primul recensamant efectuat in conditiile noului sistem politic, care a inregistrat populatia tarii la structura teritoriala dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.Datele arata ca in 11 judete din ... citeste toata stirea