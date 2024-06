Marius Budai: "Inflatia a ajuns in mai la 5,1%"

Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budai, sustine ca rata inflatiei a scazut, in luna mai, de la 5,9% la 5,1%, ajungand la cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, informeaza Agerpres.Deputatul PSD Botosani a declarat miercuri, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca desi are cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana (UE), Romania inregistreaza cea mai mare scadere a inflatiei din zona UE, de la 16,8%, in noiembrie 2022, la 5,1% in mai 2024."Inflatia continua sa ... citește toată știrea