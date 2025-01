Marius Cazan, Elie Wiesel: "Avem un antisemitism fara evrei, in Romania"

Reporter: Ultimul raportul intocmit pentru tara noastra de Anti-Defamation League in anul 2015 stabileste ca 47% din populatia Romaniei este antisemita, dupa ce in 2014 indexul de antisemitism era de 35%. De atunci si pana acum nu s-a mai efectuat de catre ADL Global, niciun raport privind Romania. Am urmarit in schimb rapoartele din regiune si toate sunt cu cresteri de plus sau minus 2-3%. Inclusiv Ungaria, unde indicele privind antisemitismul a variat in perioada 2015-2023 intre 37% si 42%. ... citește toată știrea