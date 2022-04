Markus Grabner, Senior Sales Manager, Reesink Logistic Solutions Austria: Cred ca Romania este o piata interesanta pentru companiile din Europa de Vest pentru ca, in continuare, costurile fortei de munca sunt mai mici decat in Germania de exemplu

Romania este vazuta in continuare ca o piata interesanta, mai ales ca forta de munca este in continuare mai ieftina decat intr-o piata precum Germania, a spus Markus Grabner, Senior Sales Manager, Reesink Logistic Solutions Austria, in cadrul Conferintei ZF Logistica, Transporturi si Automotive 2022."Cred ca Romania este o piata interesanta pentru companiile din Europa de Vest pentru ca, in continuare, costurile fortei de munca sunt mai mici decat in Germania de exemplu. Daca ma uit la ... citeste toata stirea