Mass-media: Zelenski a avut o intalnire cu secretarul american al Apararii

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut duminica o intalnire "foarte buna" cu secretarul american al Apararii la Singapore, in timp ce cauta un sprijin occidental puternic in fata avansurilor rusesti pe teren, conform news.ro.Zelenski s-a intalnit cu Lloyd Austin in marja Dialogului Shangri-La, un forum care reuneste lideri din intreaga lume.Intalnirea a avut loc dupa ce presedintele ucrainean a salutat vineri "un pas inainte", in urma undei verzi date de Statele Unite pentru