Masuri in a 6-a zi de greva STB: Metrorex pune la dispozitie flota in functie de fluxul de calatori

Metrorex va pune marti la dispozitie flota de trenuri in functie de fluxul de calatori, iar jandarmii si politistii vor fi prezenti in zona depourilor STB pentru prevenirea oricaror incidente, s-a decis luni seara in cadrul unei sedinte a Prefecturii si Primariei Capitalei.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Capialei, in cadrul sedintei s-au stabilit o serie de masuri pentru gestionarea situatiei create de continuarea grevei de la Societatea de Transport Bucuresti.Astfel, s-a stabilit ... citeste toata stirea