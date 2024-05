Media: Rishi Sunak anunta ca va reintroduce serviciul militar obligatoriu in cazul unei victorii in alegeri

Premierul conservator britanic Rishi Sunak anunta ca va restabili un serviciu militar national obligatoriu la varsta de 18 ani, in cazul unei victorii a Partidului Conservator (Tories) in alegerile legislative de la 4 iunie, relateaza AFP."Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun in randul tinerilor nostri si unei sentiment reinnoit de mandrie a tarii noastre", anunta in acest comunicat publicat sambata seara Rishi Sunak.Acest lucru ar urma sa ... citește toată știrea