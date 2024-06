Media: Romania - interesata de posturi de comisar european in domeniul economic ori in cel al extinderii

Romania este interesata de posturi de comisar european in domeniul economic ori in cel al extinderii comunitare, au declarat, joi, surse oficiale de la Bruxelles, conform Agerpres.Potrivit acelorasi surse, cei alesi in fruntea Uniunii Europene vor fi: Ursula von der Leyen - presedinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas - inalt reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate si Antonio Costa - presedinte al Consiliului European.De asemenea, cel mai probabil, Roberta Metsola ... citește toată știrea