Memorandum de colaborare intre Ministerul Muncii din Romania si cel din Regatul Spaniei

Ministerul Muncii din Romania si cel din Regatul Spaniei au semnat un Memorandum de colaborare, a anuntat miercuri ministrul de resort, Marius Budai, conform Agerpres."Intalnire bilaterala fructuoasa cu vicepresedintele Regatului Spaniei si ministrul Muncii si Economiei Sociale, Yolanda Diaz Perez, in vederea intaririi colaborarii dintre cele doua state, in conditiile in care in Spania lucreaza si traiesc aproximativ 1,1 milioane de romani. Am semnat, totodata, un ... citeste toata stirea