Mesajul Excelentei Sale, Doamna Hilde Svartdal Lunde, Ambasadorul Norvegiei in Romania, Bulgaria si Republica Moldova: "Abia astept sa cunosc mai bine aceasta tara si poporul sau"

"Norvegia si Romania se bucura de relatii bilaterale excelente ca aliati apropiati in cadrul NATO. Granturile SEE si Norvegiene reprezinta o piatra de temelie a parteneriatului nostru si speram la un rezultat rapid si pozitiv al negocierilor in derulare cu partenerii romani pentru urmatoarea perioada financiara. Aceste noi granturi se vor baza pe experientele valoroase din perioadele anterioare si se vor concentra pe prioritati cheie, precum tranzitia verde europeana, statul de drept, ... citește toată știrea