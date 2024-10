Mihaela Frasineanu, Cancelaria Primului Ministru: "Responsabilitatea Guvernului in mediul de business are doua directii principale"

Responsabilitatea Guvernului Romaniei in materie de sustenabilitate se bazeaza pe politici publice si pe politici de finantare, pe care Executivul le pune la dispozitia mediului de afaceri, afirma Mihaela Frasineanu, Consilier de Stat in cadrul Cancelariei Primului Ministru. Oficialul a mentionat: "Politicile publice sunt reprezentate in primul rand de implementarea directivelor europene. Implementarea celor mai noi directive europene s-a facut prin ordinul Ministerului Finantelor. Dincolo de ... citește toată știrea