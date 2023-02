Mihai Cioltea, artizanul expansiunii Zara in Romania, a fost recrutat ca manager de dezvoltare intr-un proiect imobiliar din Arabia Saudita ce vizeaza constructia unui oras inteligent in desert

Executivul roman Mihai Cioltea (44 de ani), care s-a ocupat timp de opt ani de expansiunea grupului Inditex, proprietarul Zara, in Romania, Kazahstan si Rusia, a fost numit recent in functia de manager de dezvoltare in cadrul NEOM, un proiect imobiliar din Arabia Saudita ce vizeaza constructia mai multor orase inteligente in desert. El face parte din echipa care se va ocupa de dezvoltarea activelor rezidentiale si de ospitalitate din cadrul TROJENA, o destinatie de vacanta, o statiune montana, ... citeste toata stirea