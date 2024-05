Mihai Matei, CEO Essensys, Sergiu Manea, CEO BCR, Horatiu Tepes, CEO Bilka si Radu Burnete, director executiv Concordia participa la dezbaterea Industrii Inteligente Brasov si vor vorbi despre cum poate fi crescuta valoarea adaugata din industrie

Mihai Matei, CEO Essensys, Sergiu Manea, CEO BCR si Horatiu Tepes, CEO Bilka sunt numai trei dintre speakerii care participa la dezbaterea despre cresterea valorii adaugate din economie. Prima conferinta in tara din seria "Industrii Inteligente", organizata de Concordia si BCR in parteneriat cu Ziarul Financiar, va avea loc la Brasov, pe 30 mai.Industria romaneasca a dovedit o remarcabila putere de reinventare in ultimii ani. Companiile romanesti simt deja presiunea dublei tranzitii - verde si ... citește toată știrea