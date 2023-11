Pentru noi ca si start-up PPA-urile nu functioneaza in acest moment pentru ca reprezinta o investitie vasta de resurse, in general favorizeaza jucatorul cel mai mare din tranzactie, iar aici noi suntem clar in dezavantaj, a spus Miha-Florin Necula, Country Manager, Naxxar, in cadrul Videoconferintei Deloitte/ZF."In trecut, in alte roluri am fost implicat in negocierea de PPA-uri, dar pentru noi ca si start-up PPA-urile nu functioneaza in acest moment pentru ca reprezinta o investitie vasta de ... citeste toata stirea