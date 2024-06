Mihai Tudorancea, TUD Group : Plafoanele de contractare trebuie ridicate obligatoriu de la 2 mld. lei la cel putin la 3 sau 3,5 mld. lei anual. Ele asigura lichiditate si permit continuarea investitiilor

Plafoanele de contractare pentru unitatile administrativ teritoriale (UAT-uri) trebuie ridicate obligatoriu de la 2 mld. lei la cel putin la 3 sau 3,5 mld. lei anual, avand in vedere ca ele asigura lichiditate si permit continuarea investitiilor, sustine Mihai Tudorancea, managing director al TUD Group."Aceste imprumuturi din piata locala pentru proiectele care nu sunt europene, sunt strangulate de reglementarile legale. In fiecare an este o limitare, care din 2020, de exemplu, este la 2 ... citește toată știrea