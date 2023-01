MIHAI TUDOSE:"I-am spus domnului presedinte Ciolacu ca intr-o singura situatie nu pot sa il refuz, atunci cand vine el prim-ministru"

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat astazi, la Braila, despre intrarea in Guvern, ca au mai fost discutii pe aceasta tema la formarea guvernului si i-a spus presedintelui Ciolacu ca intr-o singura situatie nu poate sa il refuze, si anume atunci cand vine el prim-ministru. "In conditiile in care domnia sa imi solicita acest lucru, nu am ce face si voi accepta", a spus Tudose, precizand ca nu are preferinte pentru un portofoliu, ci doar "nepreferinte", informeaza News.ro.Mihai Tudose ... citeste toata stirea