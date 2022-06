MIHAI WEBER (PSD): "Solicit ministrului Energiei regandirea planului de renuntare la carbune"

Deputatul PSD Mihai Weber ii cere, vineri, ministrului Energiei, regandirea planului de renuntare la carbune, el afirmand ca propunerea ministrului PNL de inchidere definitiva a activitatii de extragere a carbunelui, nu are sens in conditiile in care alte state membre UE redeschid astfel de capacitati. Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica, recent, un proiect de ordonanta care prevede ca Romania va inceta producerea energiei electrice pe baza de lignit si huila pana la data de 31 ... citeste toata stirea