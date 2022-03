MILIARDE DE DOLARI - INVESTITIILE ARMATEIMiG-urile cad, militarii nostri mor degeaba

Tragedia aviatica din urma cu doua zile, cand un MiG 21 LanceR si un elicopter IAR-330 Puma apartinand Fortelor Aeriene Romane s-au prabusit in judetul Constanta, accidente in urma carora si-au pierdut viata opt militari, a iscat noi dezbateri privind inzestrarea Armatei Romane. Multe dintre intrebari se refera la modul de efectuare a cheltuielilor militare de catre autoritatile din tara noastra in ultimii 32 de ani, atat timp cat inregistram astfel de tragedii soldate cu victime, chiar pe timp ... citeste toata stirea