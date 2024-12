Ministerul Apararii Nationale a reactionat in urma unor dezinformari cu privire la apararea spatiului aerian la Romaniei si precizeaza ca incercarile de a prezenta masurile concrete de intarire a capacitatii de aparare a Romaniei si a NATO drept acte de tradare nationala se inscriu in tiparul campaniilor de dezinformare desfasurate in spatiul public din Romania, inclusiv de actori statali care au o agenda contrara suveranitatii Romaniei si impotriva NATO, conform News.ro.Inforadar, platforma ... citește toată știrea