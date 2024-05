Ministerul de Finante: Datoria administratiei publice a trecut pragul de 50% din PIB in februarie, sarind la 52,4%, dupa ce s-a majorat la 841 miliarde lei

Datoria administratiei publice a crescut in luna februarie cu 40 miliarde lei, ajungand la 841 miliarde lei, respectiv 52,4% din PIB, calculata in conformitate cu metodologia Uniunii Europene, potrivit datelor Ministerului de Finante.In ianuarie, datoria se cifra la 801 miliarde lei, respectiv 49,9% din PIB. La finalul anului trecut, datoria avea o pondere de 48,8% din PIB. In patru ani, stocul datoriei publice s-a dublat, la sfarsitul lunii decembrie 2019 fiind de doar 373 miliarde de lei. ... citește toată știrea