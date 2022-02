Ministerul de Finante face anuntul: Pregatim un plan pentru preturile la energie

Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a anuntat ca Guvernul pregateste un plan pentru preturile la energie. In curand il vom prezenta public, a spus ministrul vineri.Ministrul de Finante a spus ca planul privind masurile care vor fi luate in domeniul energiei va fi prezentat in scurt timp."Suntem intr-o analiza in tot ce insemna preturile la energie, sunt mai multe elemente care pot fi solutii, foarte curand vom avea un plan pe care il vom prezenta public... Sunt mai multe solutii cu avantaje ... citeste toata stirea