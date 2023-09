Dataware Consulting, furnizor de solutii si servicii in domeniul IT&C, a depus singura oferta la o procedura initiata de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru furnizarea de echipamente IT&C si produse software necesare implementarii si operationalizarii unui sistem informatic destinat evidentei si gestiunii personalului institutiei.Contractul are un buget de 3,84 milioane de lei, fara TVA, va fi finalizat in 3 luni de la data atribuirii si este parte a proiectului "Sistem performant de ... citeste toata stirea