Ministerul Educatiei a publicat proiectul noilor planuri-cadru pentru liceu

Ministerul Educatiei a publicat in aceasta seara proiectul noilor planuri-cadru pentru liceu in vederea dezbaterii publice. Acesta vizeaza modificarea si adaptarea curriculumului liceal, cu scopul de a imbunatati pregatirea elevilor in functie de cerintele actuale ale pietei muncii si ale continuarii studiilor superioare.Directiile de dezvoltare a planurilor-cadru pentru invatamantul liceal se concentreaza pe crearea unui echilibru, pe predictibilitate, echitate, flexibilitate si relevanta. ... citește toată știrea