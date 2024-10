Ministerul Finantelor a publicat planul de reducere a deficitului bugetar: Documentul deschide larg calea modificarii sistemului de impozitare, dar prevede si limitarea cresterii de salarii in sectorul public

Ministerul Finantelor a publicat in transperenta decizionala, vineri seara, Planul Bugetar-Structural National pe termen mediu 2025-2031, document care va ghida politica fiscala a statului in urmatorii ani.Acesta este planul pe care Romania il va propune Comisiei Europene pentru a negocia calendarul de reducere a deficitului bugetar.Conform documentului, Guvernul isi asuma reducerea deficitului bugetar de la 7,9% in 2024 pana la 2,5% in 2031, reducerea urmand sa fie de aproximativ 0,8% in ... citește toată știrea