Ministerul Finantelor continua strategia de a imprumuta cat mai multi bani posibil la inceput de an

Ministerul Finantelor a continuat strategia de a imprumuta cat mai multi bani posibil la inceputul anului si a luat din piata de mai bine de patru ori suma programata la licitatia de astazi.Obligatiunile de stat cu scadenta in februarie 2032 au avut un prospect de 500 de milioane de lei si au primit de la banci oferte de 2,6 miliarde de lei. Ministerul Finantelor a imprumutat in cele din urma 2,2 miliarde de lei, la un randament mediu de 7,67% pe an, in scadere cu circa 0,3 puncte procentuale ... citeste toata stirea