Ministerul Finantelor extinde schema de ajutor de stat prin care IMM-urile primesc ajutor la plata dobanzii

Ministerul Finantelor a pregatit de hotarare de Guvern pentru a extinde pana la finalul lunii decembrie o schema de ajutor de stat pentru companii, care are ca obiectivi acordarea diferentelor de dobanda generate de cresterea ROBOR in contextul crizei cauzate de pandemia Covid19. Initiativa de extindere a termenului in care se pot transmite solicitarile pentru schema de ajutor de stat a venit la solicitarea sistemului bancar, avand in vedere suprapunerea perioadei de evaluare a solicitarilor cu ... citește toată știrea